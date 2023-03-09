وزير التربية في اليوم العالمي للمرأة..”النساء في مرتبة متقدمة في نسب الشغل”

أبرز وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الدور الهام الذي تلعبه المرأة العاملة في سلك التعليم. مشيدا بجهودهن و مثابرتهن في العمل.

كما هنأ وزير التربية، موظفات وعاملات القطاع، ومن خلالهن لكل النساء الجزائريات. منوها بدورهن البارز في المجتمع. مؤكدا أنهن يتبوأن “مرتبة متقدمة في نسب شغل مناصب العمل والوظائف النوعية في قطاعات حيوية”. مما يتطلب–كما قال– “الكثير من الجهد والمثابرة، على غرار قطاع التربية الوطنية”.

في حين، أثنى الوزير على الجهود التي تبذلها النساء الجزائريات ودورهن في المجتمع. لا سيما وأنهن “يرتقين بمؤهلاتهن العلمية والمهنية على سلم الرتب في الأسلاك النظامية”. و”يتقلدن المهام العليا والمسؤوليات الرفيعة في الإدارات والمؤسسات عن جدارة واستحقاق”.

كما نوه بالأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمرأة الجزائرية. باعتبارها “طرفا فاعلا إلى جانب الرجل في التنمية، تقاسمه قيم المواطنة، وتشاركه الحقوق والواجبات”.

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رئيس الجمهورية يؤكد استعداد الدولة لمرافقة الحرفيات

ومن جهته، أكّد رئيس الجمهورية، إستعداد الدولة لمرافقة ودعم الحرفيات لتسويق منتوجهن والتعريف به.

كما شدّد رئيس الجمهورية، خلال زيارته معرضا خاصا بإبداعات النساء الحرفيات على هامش الحفل التكريمي للمرأة الجزائرية بالمركز الدولي للمؤتمرات. على ضرورة الحفاظ على التراث الوطني وتطويره وحمايته من التقليد والعمل على تصنيفه في اليونيسكو ضمن التراث البشري.

وفي معرض حديثه عن اللباس التقليدي على غرار الشدّة التلمسانية، دعا رئيس الجمهورية الجهات الوصية إلى تقديم شهادة مطابقة للحرفي تحمي منتوجه من التقليد. وتحفظ هذا التراث من محاولات إدعاء ملكيته.