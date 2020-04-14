وزير التربية في زيارة تفقدية مفاجئة لمعاينة مراحل وظروف تسجيل حصة “مفاتيح النجاح”

الوطني
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وزير التربية في زيارة تفقدية مفاجئة لمعاينة مراحل وظروف تسجيل حصة “مفاتيح النجاح”
بقلم فوزية.م

قام وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية مفاجئة لمقر التلفزيون العمومي، لمعاينة ظروف ومراحل تسجيل البرنامج التربوي “مفاتيح النجاح”.

وسمحت زيارة الوزير، حسب بيان لوزارة التربية، بتبادل الحديث مع مجموعة من الأساتذة المكلفين بتقديم هذه الدروس والذين أبدو ارتياحهم لهذه الزيارة.

من جهته أعرب وزير التربية عن تقديره الكبير للأساتذة والمفتشين وفريق العمل المجندين لتسجيل البرنامج في هذا الظرف الحساس الذي تمر به بلادنا.

كما اكد الوزير في ذات السياق على ضرورة العمل على إنجاح إجراءات الحجر الصحي المنزلي من خلال هذه المنصات الإعلامية التي تسمح لأبنائنا بالبقاء على اتصال وتواصل مع الدراسة.


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