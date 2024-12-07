 وزير التربية: في هذه الحالة يتم تنظيم مسابقة توظيف خارجية في القطاع

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي إنّ القطاع يعتمد على التوظيف لسد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة. بموظفي التعليم (الأساتذة)،من خلال الاعتماد على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخّص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج.

وأضاف الوزير في ردّه على سؤال للنائب البرلماني سيد احمد بجيلالي بالمجلس الشعبي الوطنيّ”. أن التوظيف في رُتبة من رتب التعليم القاعدية. يتم وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها، في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة -يُضيف الوزير-، يتمُ اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية. ويتم هذا كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستورياً، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم.

وواستطرد الوزير قائلاً “عملية التوظيف تتقيّد بالأُطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ومنها الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها حصراً في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016 المحدد قائمة المؤهلات. والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرُتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم”.