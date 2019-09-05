وزير التربية: قضية إفتراش الزرابي مفتعلة.. والمفتش لم يقم بعمله

اعتبر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، فضيحة افتراش التلاميذ للزرابي بإحدى مدارس ولاية المسيلة بالقضية المفتعلة.

وقال وزير التربية معلقا على المهزلة التي شهدتها العديد من مناطق الوطن، في أول أيام الدخول المدرسي، أن المؤسسة التربوية التي جرى بها تصوير تلك اللقطات ليست مؤسسة حديثة.

واتهم الوزير جهات لم يسمها بمحاولة افتعال مشكل، من خلال عدم استغلال كراسي وطاولات كانت متوفرة، لكنها غير كافية،والقيام بافتراش زرابي.

وقال الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى منطقة عين صالح، أن الكراسي والطاولات بتلك المؤسسة التربوية كانت متوفرة وتم نزعها عمدا وإحضار الزرابي والتلاميذ لتصويرهم بغية تشويه صورة القطاع.

وأضاف المتحدث أن مفتش المقاطعة لم يقم بعمله، متوعدا إياه بالجزاء على ذلك التقصير، مؤكدا أن التحقيق في القضية ما يزال مفتوحا، إلى غاية الوصول إلى الحقيقة.