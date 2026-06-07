وزير التربية: قطع الأنترنت داخل مراكز إجراء امتحانات البكالوريا فقط

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، أن خلال هذه السنة، تم اتخاذ عدة تدابير جديدة بخصوص تفادي الغش وتسريب المواضيع. في اطار امتحانات شهادة التعليم الثانوي البكالوريا دورة 2026.

وقال وزير التربية الوطنية، على هامش اشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا من ولاية تيزي وزو. إنّ قطع الأنترنت هذه السنة اقتصر فقط من داخل مراكز إجراء الامتحانات. عكس السنة الماضية، أين تم قطعها في محيط المراكز.

كما أشار سعداوي، إلى أن هذا الإجراء يسمح للجميع على غرار المؤسسات. أو المساكن أو المواطنين من استغلال الانترنت بشكل عادي دون توقف أو اختلالات.

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