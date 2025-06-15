وزير التربية: قطع الأنترنت ضروري لتفادي الغش

أكد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن الوزارة تشتغل حاليا على ملف نزاهة الإمتحانات وتفادي قطع الإنترنت في فترة الإختبارات من خلال إيجاد حلولا بديلة.

وقال وزير التربية في ندوة صحافية اليوم الأحد عقب إعطائه إشارة انطلاق إمتحان شهادة البكالوريا من العاصمة. أن القطاع يركز حاليا على الحفاظ على الطريقة المناسبة لنزاهة الامتحان. قائلا “لن نسمح بالمساس بالإمتحان ولن نسمح بالغش”.

وأضاف الوزير، أنه من وسائل الحفاظ على نزاهة الإمتحان هو قطع الانترنت حيث نشتغل حاليا على هذا الخيار. مضيفا أنه في حال إيجاد طريقة أخرى سيتم إعتمادها دون المساس والتأثير على باقي المصالح الأخرى على غرار التجار والإقتصاديين الذين يشتكون من قطع الأنترنت.

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