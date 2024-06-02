وزير التربية: كل الإمكانيات تم توفيرها لإنجاح امتحان شهادة التعليم المتوسط

اكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم، انه تم توفير كل الإمكانيات لإنجاح امتحان شهادة التعليم المتوسط، كما تم اتخاذ جميع الاجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية.

وجاءت تصريحات الوزير، اثر نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أين كشف أن العدد الإجمالي للمترشحين المتمدرسين والأحرار المسجلين لدورة جوان 2024 لهذا الامتحان بلغ 818439 مترشح.

كما قال بأنه تم احصاء 628 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز هذا الامتحان, الى جانب 233 مترشح من ذوي التحديات البصرية و395 من ذوي التحديات الحركية.

وبخصوص الفئات الاخرى، فقد تم تسجيل 558 مترشحا من أشبال الأمة و4954 من مترشحا بمراكز اعادة التربية.