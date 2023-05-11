وزير التربية: كل الظروف جاهزة لإجراء الامتحانات

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، إن كل سنة يتم تنظيم الامتحانات شهر جوان مع منح فترة لازمة للتلاميذ للمراجعة. مؤكدا على حرص الوزارة على توفير الظروف الحسنة لتلاميذ الجنوب واتخاذ جملة من التدابير.

كما تتعلق التدابير حسب وزير التربية في تحصين جميع مراكز الإجراء من الجانب الأمني. دهن الجدران إن وجدت عليها كتابات، تدعيم الانارة، تخصيص قاعة لتخزين كل ما تم منعه من وسائل الاتصال. وفي حال وجود ذوي الإعاقة البصرية، يتم توفير الامتحان بتقنية البراي، وبالنسبة للإعاقة الحركية ايضا سيتم التكفل بذلك. وتوفير اجهزة التبريد بالمناطق التي تعرف درجة حرارة مرتفعة جدا.

في حين، أكد بلعابد على أن ظروف إجراء الامتحانات تتحسن سنة بعد سنة بالتعاون مع مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة.