وزير التربية: كل الظروف مهيأة لإجتياز إمتحان شهادة البكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، أن كل الظروف مهيأة وتم اخذ كل الترتيبات من اجل اجتياز امتحان البكالوريا في ظروف جيدة.

وطمئن الوزير جميع المترشحين، بأنه تم اخذ كل الترتيبات وكل التنظيم للسماح لهم باجتياز الامتحان في ظروف جيدة، وكل المراكز مهيأة لاستقبالهم، مشيرا الى أسئلة إمتحانات البكالوريا لن تخرج عن المقرر الدراسي.

وفي لقاء مع التلفزيون العمومي، كشف الوزير ان العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 862733 مترشح، من بينهم 23.36% مترشحين أحرار (312 الف مترشح).

كما يوجد 975 مترشح من أشبال الأمة، و6202 من نزلاء مؤسسات اعادة التربية.

وأضاف ذات المتحدث، أنه أيضا تم إحصاء 671 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يستفيد هؤلاء المترشحون من إجراءات تمكنهم من اجتياز الامتحان في ظروف مريحة.