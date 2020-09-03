وزير التربية: كل الظروف مهيأة لإستقبال مترشحي “البيام” و”الباك”

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أنه تم تسخير كل الإمكانيات لضمان حسن استقبال المترشحين لاجتياز إمتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا.
وخلال ترأسه إجتماعا عبر المحاضرة المرئية جمعه بمديري التربية للولايات، أعرب الوزير عن ارتياحه للمجهودات الميدانية المبذولة طيلة السنة الدراسية 2020/2019 قصد التحضير الجيد لتنظيم امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020.
وحسب بيان وزارة التربية، فإن هذا الإجتماع عرف مشاركة مديري التربية الــ50 للولايات، وبحضور إطارات الإدارة المركزية.
كما أكد واجعوط أن كل الإجراءات التنظيمية، الأمنية والوقائية الصحية المتعلقة بسير الامتحانين بجميع مراحلها على أتمّ الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ لاجتياز هذين الامتحانين وفق الرزنامة المحددة لذلك .
هذا ووجه وزير التربية خلال هذا الإجتماع تعليمات لمديري التربية تحضيرا لامتحانات البكالوريا والمتوسط والتي جاءت كالتالي:
- تعقيم و تطهير جميع مرافق مراكز الإجراء يوميا.
- فرض ارتداء القناع الواقي طيلة أيام الإجراء من طرف كل المؤطرين والمترشحين بهذه المراكز .
- فرض احترام التباعد الاجتماعي في جميع الفضاءات وقاعات الإجراء.
- وضع محاليل كحولية مطهرة تحت تصرف المترشحين والمؤطرين والأساتذة الحراس وكل العاملين بالمركز.
- تخصيص فترة ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف في امتحان البكالوريا لتقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس.
- تخصيص فترة ما بين الساعة الثانية والنصف والساعة الثالثة في امتحان البكالوريا لتقديم الإرشادات للمترشحين.
- تخصيص فترة ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف في امتحان المتوسط لتقديم الإرشادات للمترشحين.
- تخصيص فترة ما بين الساعة الثانية والثانية والنصف في امتحان المتوسط لتقديم الإرشادات للمترشحين.
- الإجراء يهدف لتحضير المترشحين نفسيا لاجتياز الامتحانين ووضعهم في أريحية وطمأنينة.
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