وزير التربية: كل الظروف مهيأة لإستقبال مترشحي “البيام” و”الباك”

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أنه تم تسخير كل الإمكانيات لضمان حسن استقبال المترشحين لاجتياز إمتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا.

وخلال ترأسه إجتماعا عبر المحاضرة المرئية جمعه بمديري التربية للولايات، أعرب الوزير عن ارتياحه للمجهودات الميدانية المبذولة طيلة السنة الدراسية 2020/2019 قصد التحضير الجيد لتنظيم امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن هذا الإجتماع عرف مشاركة مديري التربية الــ50 للولايات، وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

كما أكد واجعوط أن كل الإجراءات التنظيمية، الأمنية والوقائية الصحية المتعلقة بسير الامتحانين بجميع مراحلها على أتمّ الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ لاجتياز هذين الامتحانين وفق الرزنامة المحددة لذلك .

هذا ووجه وزير التربية خلال هذا الإجتماع تعليمات لمديري التربية تحضيرا لامتحانات البكالوريا والمتوسط والتي جاءت كالتالي: