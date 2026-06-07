وزير التربية: كل مترشح غشاش يتم التوصل إليه في الحين

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، أن القطاع الآن يكمنه اكتشاف المترشح الذي يخرق قاعهدة من قواعد نزاهة الامتحان في الحين.

كما أوضح وزير التربية على هامش اشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2026، أن التكنولوجيا أصبحت أكثر حداثة. قائلا “فيمكن أن نكتشف واستخراج اثبات هوية المترشح الغشاش. كما يمكن الاتصال مباشرة بمدير التربية ونقول له في مركز كذا المترشح فلان يستعمل هاتف بطريقة مخالفة للقانون”.

وأشار وزير التربية، إلى “نحن نريد من أبنائنا والمنظمين أن لا نصل إلى هذه المرحلة، ونحن مرتاحين من هذه الأجواء التربوية”. “نحن نراهن على الوعي الجماعي المتنامي لجيلينا”.

كما دعا الوزير سعداوي، الأسرة التربوية إلى الارتقاء جميعا والوصول جميعا الى مستوى الأداء التربوي. حتى لا نتكلم مستقبلا تماما عن التجهيزات ولا عن استعمال الهواتف”.

وعن إدخال المترشح الغشاش إلى مراكز إعادة التربية، أكد الوزير أن القطاع لا يريد الوصول إلى هذه المرحلة. ” لكن إن أصر هو على ذلك فله ذلك”. -بقول الوزير-.

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