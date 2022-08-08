وزير التربية: لا زيادة في أسعار الكتب المدرسية.. وهذه طرق شرائها

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه لا زيادة في أسعار الكتاب المدرسي بالرغم من إرتفاع أسعار الورق.

وأضاف وزير التربية في تصريح إعلامي، أنه إنتشرت مؤخرا إشاعات وكلام عن ارتفاع أسعار الكتب. مفندا هذه الزيادة جملة وتفصيلا. مشيرا إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالرغم من انه مؤسسة تجارية فهو يتّبع سياسة الوزارة والدولة التي أمرت بعدم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.

و عن أماكن بيع الكتب المدرسية فنّد وزير التربية إلغاء بيع الكتب المدرسية في المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هناك اجراءات كثيرة لبيع الكتاب المدرسي أولها في المؤسسات التربوية. لأنها المكان المناسب الذي يحبذه الاولياء و هو مؤسسة تمدرس الابناء. حيث يعد المكان الأولي لبيع الكتاب المدرسي

كما أشار وزير التربية، إلى إضافة أماكن اخرى لبيع الكتاب قبل الدخول المدرسي لتفادي الاكتظاظ. وهو من خلال فتح 52 معرضا لبيع الكتاب عبر الوطن. بالإضافة كذلك إلى نقاط بيع في المؤسسات التربوية و عددها كبير. بالإضافة كذلك إلى تسخير 1500 مكتبة خاصة عبر الوطن.

و أوضح بلعابد، أنه يمكن للأولياء و التلاميذ إقتناء الكتب المدرسية عن بعد. حيث أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام بالتعاقد مع مؤسسة توصل الكتب المدرسية الى غاية طالبه بأثمان معقولة. كما يمكن للأولياء اقتناء الكتب عن طريق البطاقة الذهبية دون حمل السيولة المالية.

وزير التربية: مكافأة مالية للقائمين على بيع الكتب المدرسية في المؤسسات التربوية

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أنه تم إقرار منحة جديدة للقائمين على بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية. حيث وافق رئيس الجمهورية على هذه المكافأة سواء كان المدير أو المفقتصد أو أشخاص يفوضهم مدير التربية للإشراف على بيع الكتب المدرسية وتوفيرها.

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