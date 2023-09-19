وزير التربية: لا وجود لأي تأخر في الدخول المدرسي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن موعد الدخول المدرسي جاء في وقته ولم يسجل أي تأخير في ذلك.

وأشار وزير التربية، خلال ندوة صحفية على هامش إفتتاحه للسنة الدراسية من ولاية البيض. أنه لا وجود لأي تأخر في انطلاق الدراسة هذه السنة. بل تم تنظيمه فقط من أجل التأطير. مؤكدا أن كل الأفواج تم تأطيرها وتوظيف الأساتذة ولا وجود لأي نقائص.

كما أضاف وزير التربية، أنه تم توظيف 3587 خريج من المدارس العليا للأساتذة. بالإضافة كذلك إلى توظيف أساتذة التربية البدنية والإنجليزية. مؤكدا أنه لا يوجد فوج تلاميذ بدون تأطير خلال هذا الدخول المدرسي.

وفي سياق مغاير أكد الوزير، أنه تم رفع عدد المستفيدين من المنحة المدرسية. أين بلغ هذه السنة 3 ملاين و500 ألف تلميذ استفاد من المنحة ثلث التلاميذ.