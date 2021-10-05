وزير التربية: لا وجود لندرة في الكتاب المدرسي ولم يطرأ تغيير على توزيعه

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الكتاب المدرسي متوفر منذ بداية الدخول المدرسي. ولا وجود لندرة في الكتاب المدرسي عبر كافة المؤسسات التعليمية.

وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمي للمعلم من ولاية تيسمسيلت، أنه لاتوجد ندرة في الكتاب المدرسي، حيث أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أنتج 81 مليون كتاب وهو العدد الذي يفوق بكثير الحاجات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قد شرع في توزيع الكتب المدرسية على المراكز الجهوية والوطنية ابتداء من جانفي. وفي مارس شرع في توزيع الكتاب على المؤسسات التعليمية التي تقوم بدورها بتوزيعه وهناك الكتاب الذي يعطى مجانا لفئة معينة.

وأكد الوزير في ذات السياق، أنه لم تصدر أي تعليمات بعدم بيع الكتاب المدرسي، وتم تدعيم المؤسسات بمكتبات ونقاط بيع ومعارض بسبب الجائحة. وحتى لا يتم الإكتظاظ وانتشار الوباء واقتناء الكتاب من اي نقطة كانت. مشيرا في ذات السياق، أنه سيتم العمل على تسوية هذا الإشكال بما يرضي جميع الأطراف و تسمح به القوانين المنظمة.

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