وزير التربية للمساهمين في تسجيل الحصص التعليمية عن بعد.. إنكم شهداء الواجب

وجه وزير التربية الوطنية، محمد أوجعوط، اليوم السبت، رسالة شكر وتقدير إلى كل من ساهم في تسجيل الحصص التعليمية عن بعد، لفائدة التلاميذ.

وقال وزير التربية الوطنية في الرسالة، التي نشرتها الوزارة في صفحتها الرسمية، “نقف وقفة إجلال لكل من يساهم من قريب او من بعيد في رفع التحدي مع كل اشراقة شمس جديدة”.

وأضاف الوزير “موظفو قطاع التربية الوطنية بجميع فئاتهم وفي مقدمتهم الاساتذة والمفتشون وكافة التقنيون الذين تجندوا لتسجيل حصص تعليمية لفائدة أبنائنا التلاميذ”.

وتابع الوزير “منهم من ضحى بحياته في سبيل هذه المهمة النبيلة، أمثال المغفور له رمضاني شريف، مفتش اللغة الفرنسية بعد وفاته بسكتة قلبية ليلة يوم الخميس، كان المرحوم يسجل الدروس للقناة التعليمية التي يبثها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عن طريق اليوتوب بولاية تبسة”.

وقال الوزير بهذا الصدد “وكم هم امثال السيد رمضاني شريف، الذين هم مستعدون للتضحية بالنفس للقيام بواجبهم الى اللحد، انهم شهداء الواجب”.