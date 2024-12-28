وزير التربية للنهار: التظاهرات الرياضية المدرسية تُجسد إهتمام رئيس الجمهورية

قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن الوزارة نظمت مجموعة من التظاهرات الرياضية وشعار هذه التظاهرة “أبطالنا في مدارسنا”.

وأوضح الوزير، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن هذه التظاهرات الرياضية المدرسية، هي رسالة قوية تجسد مدى الاهتمام الكبير لرئيس الجمهورية ووزارة التربية لإتاحة هذه الأنشطة في المدارس.

هذا وأكد وزير التربية الوطنية، أن الرياضة المدرسية، ستصنع أبطالا يرفعون راية البلد بكل حماس وهم إطارات جمعوا ما بين العلم والرياضة.

وأشاد الوزير، في كلمة له اليوم، على هامش إشرافه على إنطلاق التظاهرة الرياضية المدرسية الوطنية، بهذه المناسبة التي تجسد أهمية استراتيجية الدولة في صناعة مستقبل الأجيال، معرفةً وصحةً ولياقة بدنية.

وشدد سعداوي، على أن التلاميذ، هم رأس المال الحقيقي، والذي يجب الاستثمار فيه، بالتنمية العلمية والمعرفية والرياضية. لننشأ أجيالا قوية معرفيا وصحيا، وبذلك نضمن مستقبلا مهما ومحترما لجزائرنا.

ولفت الوزير، إلى أن شعار هذه التظاهرة، هو “أبنائنا أبطالنا.. وأبطالنا في مدارسنا”. مشيرا إلى أنه وفي كل مدرسة من مدارسنا سيتخرج أبطال، يرفعون راية الوطن.