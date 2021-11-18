وزير التربية : لم نسجل أي توقف في الدراسة بسبب التقلبات الجوية

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، إن التقلبات الجوية، لم تتسبب في توقف الدراسة. كما أضاف الوزير، أن القطاع لم يسجل أي تعطل في الهياكل المدرسية.

وأشار، وزير التربية، إلى أن مصالحه ستنظر في وضعية بعض الهياكل التي تضررت جراء التقلبات الجوية. مضيفا أن القطاع لن يدخر أي جهد، ولن يتأخر في حل المشاكل.

وفي سياق آخر، أكد بلعابد، أن وزارته تعمل على شكل ورشات للإصغاء عن قرب لمديري التربية في كل الولايات. كما أشار، وزير التربية، إلى أن اللقاء سيخرج بإجراءات وقرارات تساعد الجميع على القيام بواجبه كما يجب.

وأضاف بلعابد، أن وزارة التربية ماضية في الاهتمام بكل القضايا المطروحة، من مختلف عمال القطاع. مضيفا أن خلال اللقاء سيتم التطرق إلى عدة جوانب خاصة الهياكل والتأطير والأمور المادية والمعنوية.

كما أفاد وزير التربية، أن القطاع سيعطي أهمية كبيرة في كيفية التكفل بحقوق كل الموظفين والموظفات. خاصة المخلفات المالية التي تخص الذين تم توظيفهم حديثا أو المرقين في الرتبة أو الدرجة. تابعا “إذا كانت هناك مخلفات مالية سيتم التكفل بها قبل غلق السنة المالية 2021.

وسيتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى وجوب الاستمرار في احترام البروتوكول الصحي، خاصة بعد تصريحات وزير الصحة حول الموجة الرابعة.

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