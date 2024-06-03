وزير التربية: لم نسجل أي حادثة منذ إنطلاق إمتحان البيام

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه لم يتم تسجيل أي حادثة منذ إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط صباح اليوم الإثنين.

وأورد الوزير، في تصريح صحفي على هامش إنطلاق إمتحان العلوم الفيزيائية والتكونولوجيا، بولاية عناية: “إنطلق الإمتحان في كل المراكز عبر الوطن، في ظروف حسنة ولم نسجل أي حدث”.

وأضاف بلعابد: “وبالتالي فالإمتحان وبفضل كل التحضيرات وكل ما قامت به الدولة بمساعدة مختلف المصالح، يجري في ظروف حسنة وسيدوم حتى يوم بعد غد”.

وأكد الوزير أن كل الظروف مهيئة للتلاميذ، لأجل سير الإمتحان كما يجب. مشيرا إلى أن مراكز التصحيح ستبدأ في عملها إبتداء من يوم 11 جوان الجاري بعد أن تصلها أوراق الأجوبة.

وشكر الوزير، أفراد الجماعية التربوية، على ما قدموه لأجل سير الإمتحان في المستوى. متمنيا أن تعكس النتائج، الجهد المبذول، وكذا المجهود المضني الذي يبذله الأولياء في سبيل مرافقة أولادهم. مؤكدا بأنهم شريك أساسي في تنظيم هذه العملية.