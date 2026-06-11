وزير التربية: لن يبقى بيننا أحد يغشنا

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أنه تم تجنيد الجميع من أجل نظافة المؤسسات التربوية من ظاهرة الغش.

وثمّن الوزير خلال كلمة له بمناسبة خروج الأساتذة ومعدي الأسئلة من العزل بعد انتهاء امتحانات البكالوريا. وعي الأساتذة والإنخراط الإيجابي لهم بعدما قادوا حملة راقية من أجل “بكالوريا نزيهة”. حيث ساهموا و جهود الدولة للتكفل بالتلاميذ.

كما أكد الوزير، أن القطاع يراهن على وعينا المتزايد في حماية مؤسساتنا من الغش. داعيا إلى ضرورة أن يتعاون الجميع على نظافة الأجواء المدرسية ومحاصرة المظاهر السيئة وهي قليلة مقارنة بالسنوات الفارطة. وذلك بفضل مؤسسات الدولة التي وصلت إلى مستوى راقي ومحترم في اكتساب التقنيات للوصول إلى أي شخص سواء تلميذ او حارس خرق قواعد نزاهة الإمتحان.

وأشار وزير التربية في سياق ذي صلة، إلى أنه سيتم تنظيف الأسرة التربوية حتى مما تبقى من حالات المعزولة للغش “من غشنا فليس منا”.. مضيفا أنه “لن يبقى بيننا أحد يغشنا” سواء كان تلميذ، أستاذ تربوي، حارس أو أي شخص تسول له نفسه.. مؤكدا أن الأسرة التربوية ستعود إلى مستواها التربوي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور