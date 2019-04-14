وزير التربية: لن يكون هناك أي تغيير في تواريخ الإمتحانات الرسمية

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه لن يكون هناك أي تغيير في تواريخ الإمتحانات الرسمية المقبلة.

وأضاف الوزير خلال إجتماعه مع مدراء التربية، أن إمتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط والأساسي ستجرى في تواريخها.

مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج الدراسي بلغ 70 من المائة عبر كل الاطوار التعليمية.

ماعدا بعض الأقسام في بعض الولايات التي تحظى هذه الأخيرة بمتابعة من طرف المفتشين لإكمال البرنامج الدراسي.

حيث تم إعداد كل كل العمليات المتعلقة بالإمتحانات الرسمية لإجرائها في تاريخها المحدد .

وفي سياق ذي صلة أكد الوزير، أن إمتحان التربية التشكيلية والموسيقية سيكون يوم 15 ماي.