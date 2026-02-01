وزير التربية: متابعة وضعية المؤسسات التربوية بعد التقلبات الجوية الأخيرة

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن الفصل الأول كان ناجحا والنتائج كانت جيدة.

وأضاف وزير التربية في كلمة له خلال إشرافه على انطلاق اللقاءات الخاصة بتحضير الدخول المدرسي 2026-2027. أن الفصلين المتبقين سيكونان بنفس طريقة التمدرس بالرغم من قصرهما. مضيفا أن الوزارة تعمل على ترقية المكانة الاجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع. ونطلب منهم التجند لانجاح ما تبقى من الموسم الدراسي لأن مصلحة التلميذ تقتضي التفاف الجميع وتحسين المؤشرات النوعية في أبعادها الاستثمارية

ودعا وزير التربية كل المسؤولين ومدراء التربية إلى متابعة وضعية المؤسسات التربوية وسير التمدرس بها خاصة في الولايات التي شهدت تقلبات جوية في الأيام الأخيرة. وتكثيف الزيارات المنتظمة للتأكد من مستوى الأضرار والوقوف على مستوى الاضرار والتأكد من جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ خاصة ضمان التدفئة والترميمات وضمان النقل المدرسي وتقديم الوجبات الساخنة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور