وزير التربية: متطلبات القطاع تم التكفل بها بشكل جيد

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن مؤشرات نجاح السنة الدراسية 2023-2024 برزت في اليوم الأول من إنطلاقها.

وأشار وزير التربية في ختام إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أنه و بناء على متابعته لمجريات هذا الحدث على المستوى الوطني. بعد إلتحاق كافة الأطقم البيداغوجية والإدارية بمناصبهم والتلاميذ بأقسامهم في ظروف حسنة. و أريحية تامة فان هذه المعطيات هيب بمثابة مؤشر نجاح السنة الدراسية ككل.

ومن جهة أخرى أفاد وزير التربية، أن متطلبات القطاع تم التكفل بها “بشكل جيد”. من طرف جميع القطاعات الوزارية المعنية تحت إشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي سياق ذي صلة ،أشاد بلعابد بالقرارات التاريخية التي إتخذت هذه السنة من طرف رئيس الجمهورية. سيما منها إقرار التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الإبتدائي وتأطير التلاميذ من طرف أساتذة متخصصين من خريجي الجامعات.

كما تطرق إلى إدراج اللغة الإنجليزية للتدريس في السنة الرابعة إبتدائي بداية من هذا الموسم. إلى جانب إجراءات كثيرة أخرى إتخذت على المستوى التضامني بتوسيع المنحة المدرسية. لتشمل أكثر من 500 الف تلميذ وتلميذة. واستلام المطاعم المدرسية الجديدة في عدد من المؤسسات التربوية.

كما أكد الوزير في ذات السياق، بأن الحكومة ستعكف على إعداد النصوص القانونية لإنشاء الديوان الوطني للمطاعم المدرسية وفق التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية.