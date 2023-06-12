وزير التربية: مجريات البكالوريا تسير في ظروف حسنة

قام وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بزيارة إلى ولاية تيبازة، لتفقد سير إمتحانات شهادة البكالوريا في يومها الثاني. والتي يشارك فيها أزيد من 790 ألف مترشح وتدوم لغاية يوم الـ15 جوان الجاري.

وقال وزير التربية، خلال إشرافه رفقة والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، على انطلاق إمتحان الرياضيات من مركز الإمتحانات “أحمد ولد تركي” ببواسماعيل. أن الظروف تسير بوتيرة حسنة لمجريات هذه الامتحانات الحاسمة. في تقييمه الأولي لسير الإمتحانات عبر كل الولايات.

كما أبرز وزير التربية أن جميع المعنيين بتسيير هذه الدورة من مؤطرين تربويين وإداريين وكذا الطواقم اللوجيستيكية. من أخصائين نفسانيين وأفراد الحماية المدنية و مصالح أمنية مجندون لإنجاح الموعد. معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا لسير الإمتحانات.

وأضاف وزير التربية، أن المؤشرات الأولية لمجريات اليوم الأول من امتحانات شهادة البكالوريا إيجابية وتؤكد سيرها الحسن. مشيرا إلى أنه يتابع يوميا ظروف و مستجدات بكالوريا 2023 عبر تقنية التحاضر عن بعد عبر كل التراب الوطني.

ويجري بولاية تيبازة هذه الإمتحانات 13513 مترشحين موزعين عبر 41 مركز امتحان في ظروف قيمها مسؤولو قطاع التربية بالجيدة. كما يشارك في اجتياز هذه الإمتحانات 790.515 مترشحا من بينهم 69.539 مترشحا حرا موزعين على 2.674 مركز إجراء. يمتحنون في ست شعب وهي علوم الطبيعة والحياة و الرياضيات والرياضيات التقنية. بالإضافة كذلك إلى التسيير والإقتصاد واللغات الأجنبية والفلسفة.

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