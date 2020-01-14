وزير التربية محمد أوجاوت: الجلسات الثنائية ستكون في غضون أسبوع

أعلن وزير التربية محمد أوجاوت، أن الجلسات الثنائية ستكون في الأيام القليلة القادمة في غضون أسبوع على أكثر تقدير.

وخلال لقاء الوزير بالشركاء الإجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في جلسة دامت أربع ساعات، واعتبر الشريك الإجتماعي اللقاء جلسة تعارف بين الشريك والوزير أين طرح كل واحد منهم مشاكل وانشغالات القطاع.

وأبدى الوزير إستعداده الكامل لإصلاح المنظومة التربوية بداية من الشق البيداغوجي، النقطة التي ركزت عليها بعض النقابات وطلبت منه التريث وعدم التسرع في إنتاج مناهج جديدة لتفادي ما وقع سابقا.

كما درس اللقاء مشكل إضراب أساتذة التعليم الإبتدائي وانعكاسه على مردود التلاميذ، اين وعد الوزير بإيجاد حل، وضرب لهم مثالا عنه كونه أستاذ رياضيات في المدرسة المتعددة التقنيات بالحراش أين قدم يوم أمس درسه لطلبته وسط حيرتهم وأبى أن يتركهم في وسط السنة الجامعية بلا أستاذ .

وإعتبر بعض الشركاء الوزير تكنوقراطي محظ وبعيد كل البعد عن الأمور السياسية، و التمسوا منه نية صادقة في النهوض بالقطاع وأكد لهم في عديد المرات أنه رجل ميدان.

كما أصر الشريك الإجتماعي على ضرورة عقد لقاءات ثنائية لطرح إنشغالات، مشاكل، اقتراحات .