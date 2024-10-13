وزير التربية: مرحلة ثانية لإعادة إدماج التلاميذ الراسبين

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم دراسة كل إلتماسات التلاميذ الذين لم يتمكنوا من مواصلة مشوارهم الدراسي في المرحلة الثانية.

و ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس السبت ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. في إطار سلسلة الندوات المرئية المخصّصة لمتابعة مجريات الدخول المدرسي. حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وتضمّن جدول أعمال الندوة تقديم توجيهات بخصوص المرحلة الثانية من عملية إعادة الإدماج. وكذلك تقييم التحضيرات المتعلّقة بتنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية. بالإضافة كذلك إلى متابعة مدى التكفّل بالإنشغالات المطروحة على مستوى مديريات التربية ولاية بولاية.

كما أكد الوزير، أنه وبعد إشهار نتائج المرحلة الأولى من دراسة إلتماسات إعادة إدماج التلاميذ الذين لم يتمكّنوا من مواصلة مسارهم الدراسي، والتي تمت على مستوى المؤسسات التعليمية. فإن الإلتماسات المتبقيّة ستتولى مديريات التربية معالجتها في المرحلة الثانية. قبل الشروع في اتخاذ تدابير إضافية للتكفّل بباقي الإلتماسا.ت تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية المسداة في مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.

وبخصوص التحضيرات المرتبطة بتنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية، التي ستنطلق بداية شهر جانفي 2025. إستمع وزير التربية إلى ملخّص ما قامت به اللّجنة المكلّفة بهذا الملف. وشدّد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الوطنية التي تهدف أساسا إلى اكتشاف النخب الرياضية ورعايتها.

وفي إطار تقييم مجريات الدخول المدرسي في أسابيعه الأولى. خاصة ما تعلّق بالتكفّل السريع بمختلف الوضعيات المرتبطة بتمدرس التلاميذ التي قد تظهر هنا وهناك. تابع الوزير جميع الوضعيات المطروحة ولاية بولاية وكيفية معالجتها. مؤكدا على وجوب المواصلة على نفس الوتيرة والاستجابة الآنية والسريعة لكل الانشغالات التي قد تطرح على مستواهم. والإستمرار في الإستقبال اليومي للمواطنين إلى غاية 31 أكتوبر 2024.