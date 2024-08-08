وزير التربية: مستجدات جديدة هذا الموسم.. تعميم التعليم التحضيري 100%

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم التحضير جيدا من أجل الدخول المدرسي المقبل. تكملة للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها هذه السنة.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية على هامش إشرافه على الندوة الوطنية تحسبا للدخول المدرسي من ولاية مستغانم. أنه تم تحديد العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل والوقوف على تنفيذها . من خلال إنجاز المخطط العملياتي الذي جاء بعد اللقاء الذي تم تنظيمه في العاصمة. أين تم بموجبها وضع مخطط يضم كل العمليات التي يجب تنفيذها قبل الدخول المدرسي تحسبا لرفع الحصيلة إلى الوزير الاول من اجل منح تعليمات لكل القطاعات.

وأوضح بلعابد، أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف العديد من المستجدات، من خلال إستكمال تنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الخامسة من التعليم الإبتدائي والكتاب جاهز وسيوزع على الولايات. بالإضافة كذلك إلى تقليص عدد مواد الطور الاول وتعميم التعليم التحضيري للوصول إلى 100 بالمائة. حيث كان هذا النوع من التعليم لا يتجاوز 56 بالمائة وسيصل الى 100 بالمائة.

وأكد الوزير في سياق ذي صلة، أنه سيتم إستحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية على مستوى الادارة المركزية. تشرف على متابعة وتتبع المواهب الرياضية عبر الوطن والإعتناء بها تحضيرا لنخب مدرسية.