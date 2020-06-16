وزير التربية: مشروع وثيقة لتحيين المناهج والبرامج التعليمية قريبا

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بأن نقابات القطاع ستستلم قريبا وثيقة مشروع تتعلق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية وتحيينها من أجل إثرائها.

وفي رده على إنشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس الإثنين في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017، أفاد واجعوط بأن النقابات ستستلم قريبا للإثراء وثيقة مشروع للإثراء تخص تحيين المناهج والبرامج ومحتويات الكتب.

واعتبر الوزير بأنه من مسؤولية الجميع إنجاح هذا المشروع ولايوجد أي شيء يمكن إخفاؤه، مضيفا أن تحيين المناهج ومحتويات الكتب والبرامج يعتبر مشروعا كبيرا وهاما جدا، ليضيف أنه إلتزم منذ توليه المسؤولية بفتح ورشات بخصوص هذا الملف بإشراك كل الفاعلين محليا ووطنيا.

وأضاف الوزير فيما تعلق برقمنة قطاع التربية الوطنية، أن الوزارة قد خطت خطوة كبيرة في تحقيق هذا الهدف، مفيدا بوجود مشاكل على مستوى مديريات التربية، خاصة وأن هناك تقييم لكل مدير ومديرة على المستويين المادي والبشري، واتخاذ القرارات سيكون مؤسسا وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية وفي كنف الشفافية.