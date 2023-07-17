وزير التربية: معدل النجاح في البكالوريا هو 10/20

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن كل الإمتحانات جرت في ظروف حسنة ومنظمة لتظافر جهود الجميع. ومعدل النجاح في البكالوريا هو 10/20.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية قبيل الإعلان عن نتائج النهائية لشهادة البكالوريا، أنه تم الشروع في الاقتراب من الوضع العادي للتمدرس والرجوع إلى 3 فصول واكتمل الأمر بالرجوع إلى التنظيم العادي للتمدرس والتخلي عن نظام التفويج وتم إتمام البرامج التعليمية للشعب.

وأشار وزير التربية، إلى أن السنة كانت ناجحة ويتحصل على البكالوريا كل من تحصل على 10/20.