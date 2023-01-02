وزير التربية: ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين أغلق نهائيا

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين إتخذه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 ديسمبر 2022. وتم تنفيذ الأمر بإحكام وتنفيذ.

وأشار وزير التربية خلال استضافته بفروم الإذاعة الوطنية، أن قرار الترسيم يخص الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا متواجدين في مناصب شاغرة نهائيا عند تاريخ صدور أمر الرئيس. مضيفا إلى أنه خلال نفس اليوم إجراء ندوة مرئية مع مدراء التربية عبر تالوطن من أجل ضبط الأعداد. كما تم إصدار مرسوم تنفيذي 461 تلته تعليمة وزارية مشتركة تعطي المعالم بدقة للمعنيون بالإدماج.

كنما أكد وزير التربية، أن عملية الترسيم ستعطي القطاع مزيدا من الإستقرار بعد إدماج 62 ألف أستاذ كانوا متعاقدون في مناصب مؤقتة وفي مهمة مؤقتة. وهو خطوة كبيرة في تحضير الدخول المدرسي 2023/2024.

وأضاف الوزير، أن ملف إدماج الأساتذة مغلق والجميع سيزاول عمله بعد استئناف الدراسة الأسبوع المقبل. مؤكدا أن كل الأساتذة الذين توفرت فيهم الشروط أدمجوا ومن لم تتوفر فيهم الشروط هناك فرص أخرى. مشيرا إلى أن هذه المناصب لا تمس بتلك المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة.