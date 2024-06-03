وزير التربية: ملف تخفيف البرامج جاهز وسيُطبق الدخول المدرسي القادم

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم الشروع فعليا في ملف تخفيف البرنامج الدراسي خاصة في الطور الإبتدائي والملف جاهز.

وأضاف وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحفية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية الطارف. أنه تم الشروع في برنامج تخفيف المنهاج ووزن المحفظة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية والملف جاهز خاصة في الطور الإبتدائي.

وأوضح الوزير، أنه تم الشروع في البرنامج مباشرة بعد توجيهات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء. أين أعطى تعليمات دقيقة للرقي بالمناهج . وسيتم الشروع في تطبيق البرنامج بداية من الدخول المدرسي المقبل. مؤكدا أن الموسم المقبل سيعرف الكثير من المستجدات والتغييرات الإستراتيجية.