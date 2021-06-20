وزير التربية: منح فرصة للأساتذة المتعاقدين للمشاركة في مسابقة التوظيف

طمأن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الأحد، الأساتذة المتعاقدين، وبشرهم بمنحهم فرصة للمشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة المقبلة.من خلال تثمين الخبرة والشهادة.

وقال الوزير في تصريح للصحافة، على هامش اشرافه على اعطاء اشارة انطلاق امتحانات البكالوريا دورة 2021، نقلته وكالة الأنباء، أن “الوزارة اعتمدت هذه السنة التوظيف على أساس الشهادة طبقا للقانون”.وأشار واجعوط، إلى إن “الامور لم يتم ضبطها بعد بالنسبة لهذه المسابقة.لاسيما فيما يخص تحديد الاحتياجات في مواد الاختصاص”.

هذا وأشرف وزير التربية، اليوم الأحد، على انطلاق اختبارات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، لأزيد من 731 ألف مترشح، حيث تم توزيعهم على 2528 مركز.وتجري الامتحانات لهذه الدورة، في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19″، أين تم وضع بروتوكول صحي للحد من الوباء.