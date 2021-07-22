وزير التربية: من تحصل على 9.50 يعد ناجحا في البكالوريا

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن التلاميذ الذين تمكنوا من الحصول على معدل 9.50 في إمتحان نهاية السنة يعتبرون من الناجحين في شهادة البكالوريا

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، أن نسبة النجاح الوطنية بلغت 61.17 بالمائة من مجموع المترشحين للإمتحان. مشيرا إلى أن النسبة إرتفعت مقارنة بالسنة الفارطة التي كان فيها معدل الإنتقال 9 من 20 وبلغت نسبة النجاح 55.30 بالمائة.

وأوضح في ذات السياق، أن تخفيض معدل الإنتقال جاء استثناءا لصالح التلاميذ لدعمهم. كما تم الأخذ بعين الإعتبار الضغوطات التي عايشها المترشحين. خاصة وأن شهادة البكالوريا هي الإمتحان الوحيد الذي يعتمد على معدل الإمتحان فقط. دون إحتساب معدل الفصول والتقويم المستمر من أجل الإنتقال.

وأفاد المسؤول الأول عن القطاع أن الإعلان عن نتائج البكالوريا تقرر بعد العيد لعدم تعكير أجواء العيد بالنسبة للعائلات التي لم يحالف أبناؤها الحظ للنجاح في الشهادة. حيث سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس على الرابعة مساء. عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات. والمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال. وكذا في المؤسسات التربوية.