وزير التربية: نتائج الإنجليزية حسنة جدا ونحن نحضر للسنة الرابعة

عبّر، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن رضاه من نتائج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي. حيث قال إن النتائج كانت حسنة جدا، وسط تفاءل تلاميذ السنة الثالثة.

كما كشف، وزير التربية، في فوروم الإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، أن القطاع بصدد التحضير لتعليم اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة. وهذا خلال الدخول المدرسي المقبل، أين من المرتقب أن تكون برامج جديدة. مضيفا “على أن يكتمل النصاب في السنة الدراسية 24-25 بتعليمها في السنة الخامسة وفق ما تقرر.

وقال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، سابقا إن أكثر من 20 ألف مدرسة استفادت من كتاب الانجليزية. كما أوضح، الوزير، أن الكتاب موجود في كل المدارس دون استثناء من أجل تدريس اللغة الانجليزية، تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار وزير التربية الوطنية، إلى أن خبراء ومختصون، تكفلوا بتأطير وتكوين أساتذة الانجليزية. مضيفا أن أستاذ هذه اللغة التي قرر رئيس الجمهورية تدريسها من الثالثة الابتدائي، له ليسانس او مستوى جيد. مشيرا إلى أهمية الاعتماد على المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة. كما سيستمر التكوين على مدار السنة.

وقال بلعابد، إن كتاب اللغة الانجليزية، تم تصميمه بطريقة عصرية. مضيفا أنه على مقاس كتب النظم المتطورة في العالم.

كما أوضح، وزير التربية، أن على توفره في المؤسسات التربوية بتقنية “البرايل”، لتلاميذ ذوي التحديات البصرية.

في حين، أشار عبد الحكيم بلعابد، إلى أن القطاع اتخذ جملة من القرارات من اجل تخفيف عبء المحفظة. على غرار توزيع الكتاب الرقمي بالمجان على أزيد من 3 ملايين تلميذ كخطوة لبداية رقمنة كل العناوين المدرسية. إلى جانب الشروع في تجهيز أدراج على مستوى سائر المدارس.