وزير التربية: نتائج البكالوريا لهذه السنة ارتفعت بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، أن نتائج البكالوريا لدورة جوان 2026 جد مرضية وتفوق نسبة النجاح مقارنة بالسنة الماضية.

وصرّح وزير التربية خلال تقديمه عرضا حول النتائج العامة لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، أن نتائج هذه السنة مرضية، وتفوق 5 بالمائة نسبة العام الماضي. مشيرا أن عدد المتمدرسن الحاصلين على شهادة البكالوريا 47 ألف تلميذ جديد.

كما هنأ جميع التلاميذ الناجحين وكذا أوليائهم الذي أكد أنهم شريك اجتماعي وأساسي.

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