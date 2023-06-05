قناة النهار وزير التربية : نتائج البيام ستكون يوم 25 جوان الحالي بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 13:29 شارك غرِّد أرسل 43 0 وزير التربية : نتائج البيام ستكون يوم 25 جوان الحالي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BHrD7 اقرأ أيضا بيدون تعليق: عمود كهربائي يمنع مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة من إكمال أشغال الطريق قناة النهار 23 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 04 جوان طالع هابط: النوي يطالب وزيرة البيئة بإيجاد حلول سريعة للأودية التي تفرغ قاذوراتها في البحر قناة النهار 23 ماي ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل قناة النهار 20 ماي غابات الترفيه والإستجمام..مشاريع واعدة في تطوير السياحة قناة النهار 27 ماي طالع هابط: النوي يكشف ما يتعرض الفلاح من حڨرة وسابوطاج قناة النهار 01 جوان الفريق أول شنقريحة يشيد بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر قناة النهار 29 ماي والي وهران: أشخاص كانوا يحولون نفايات وأوساخ بجانب مؤسسات دبلوماسية قناة النهار 25 ماي ميلة : الأمطار تفضح عيوب المجاري وتلحق الأضرار بالمواطنين قناة النهار 25 ماي صريح جدا: هذا هو مفهوم "الرجولة" عند الشباب الجزائري قناة النهار 20 ماي