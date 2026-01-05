وزير التربية: نتائج الفصل الأول كانت جيدة.. وكان هناك انضباط من قبل الأساتذة

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي إنّ المؤسسات التعليمية شهدت خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي انتظامًا ملحوظًا في الحصص الدراسية، مع انضباط كبير من قبل الأساتذة، ما أسهم في خلق بيئة تعليمية فعّالة.

وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم في ” فوروم الاذاعة”. تم تحقيق نتائج جيدة للتلاميذ في مختلف الأطوار.

وأشار الوزير إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأسلاك المعنية بقطاع التربية الوطنية، خاصة من خلال إصدار القانون الأساسي الخاص بالاعتناء. بالطاقم البشري وتأطير المتدخلين، ما يعكس حرص الوزارة على دعم المربين. وتمكينهم في أداء مهامهم بكفاءة.