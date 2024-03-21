وزير التربية.. نتائج الفصل الثاني “حسنة”

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن نتائج التلاميذ خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، كانت”حسنة”.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن “نتائج الفصل الثاني كانت حسنة”. مشيدا في هذا الصدد ب “مجهودات أفراد الأسرة التربوية في تحقيق هذه النتائج”.

وفي رده على سؤال حول مشروع القانون الاساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. أكد الوزير أن هذا المشروع سيأتي بـ”مكاسب جديدة”. مشيدا بـ”الاهتمام الذي حظي به هذا المشروع من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وذكر في هذا الصدد بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 فيفري الماضي. حيث “أمر بإرجاء العرض الخاص بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. بغرض تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا”.