وزير التربية: نتائج هذه السنة الأحسن كما ونوعا منذ الإستقلال

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن النتائج الدراسية للموسم 2024/2023، تعتبر الأحسن كما ونوعا منذ الإستقلال.

وأعرب الوزير، في كلمة له على هامش إفتتاح حفل تكريم المتفوقين الأوائل في إمتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2024، عن إمتنانه لرئيس الجمهورية نظير حرصه على رعايته الشخصية لحفل تكريم المتفوقين.

وأكد بلعابد، أن الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، لهذا الحفل، لهو وسام فخر على صدور المتفوقين.

ولفت وزير التربية، إلى العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية للمدرسة وإهتمامه البالغ بالمدرسين.

وأكد الوزير في كلمته بالمناسبة، على التحسن الكبير هذه السنة، في نتائج الإمتحانات المدرسية. سواء شهادة التعليم المتوسط التي بلغت 62.85 بالمائة، وشهادة البكالوريا التي بلغت 58.28 بالمائة.

وأشار الوزير كذلك، إلى تحسن نسب النجاح في كل الشعب خاصة فلسفة وتسيير وإقتصاد. حيث تصدرت الرياضيات قائمة الشعب متبوعة بشعبة الفنون وبلغت نسبة النجاح 100 بالمائة في ثانوية الرياضيات.

كما عرفت هذه السنة، بالإضافة إلى التحسن الكمي في النتائج، تحسن نوعي، حيث ارتفعت نسبة الناجحين بتقدير ممتاز وجيد جدا، حسب الوزير.

وأكد وزير التربية، أن كل قطاعات الجزائر حققت في فترة وجيزة انجازات كبيرة وقفزة نوعية تحت القيادة المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية. وكان للتربية والتعليم حظ وافر من هذه الانجازات والمكاسب.