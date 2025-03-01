وزير التربية: نحرص على تقريب المرافق البيداغوجية من التلاميذ 

قام وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، يومي الأربعاء 26 والخميس 27 فيفري 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي بسكرة والمغير دشن فيهما بعض المؤسسات التعليمية، ووضع حجر الأساس لإنجاز أخرى، كما عاين بعض المؤسسات التعليمية ووقف على ظروف التمدرس بها.

وحسب بيان لوزارة التربية، استهل الوزير زيارته من ولاية بسكرة، أين كان في استقباله والي الولاية. والسلطات المحلية وأعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني عن الولاية والهيئات الأمنية والعسكرية. أعضاء من المجلس الأعلى للشباب، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية.

وكانت أول وجهة للوفد الوزاري في برنامج الزيارة هي معاينة مشروع تهيئة مؤسسة جاهزة للاستغلال. والمقترح تحويلها لفائدة قطاع التربية الوطنية، وقد أكد الوزير أن القطاع بحاجة إلى مثل هذه المنشآت وسيتم استغلالها لتساهم في تخفيف الضغط. الذي تعانيه بعض المؤسسات التعليمية، وتخفيف العناء على أبنائنا المتمدرسين. ليعاين بعدها مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بولاية بسكرة. والذي خضع لعملية ترميم وإعادة تأهيل، حيث أكد الوزير أن ما فرضه القانون الأساسي 25-54 من صيغ متعددة للتكوين. القبلي والبعدي يخضع لها موظفون القطاع يستدعي استغلال مثل هذه المنشآت بكل طاقة استيعابها. وذلك يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتحقيق جودة التعليم.

تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين في أقرب الآجال

وتوجه بعدها الوزير والوفد المرافق بعدها إلى قاعة الاجتماعات بالولاية أين استمع لعرض شامل ومفصل حول قطاع التربية بالولاية. من حيث المشاريع المسجلة ونسب الإنجاز وتوقعات الاستلام، وكذلك من حيث التكفل بالتلاميذ ومنتسبي القطاع. عبر جميع المؤسسات التعليمية المتواجدة بالولاية. ومنها تنفيذ التعليمات المسداة لتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين في أقرب الآجال. كما قدم كلمة مقتضبة أكد فيها أن زيارته إلى ولاية بسكرة تندرج ضمن زيارات العمل والتفقد المبرمجة للوقوف على أوضاع القطاع على المستوى المحلي. وكذلك للإشراف على تدشين بعض المؤسسات التعليمية ووضع حجر الأساس لإنجاز أخرى. لتضاف إلى حظيرة المدارس بالولاية، كما أجاب فيها على الانشغالات المطروحة من طرف ممثلي المجتمع المحلي بالولاية.

وفي صبيحة اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد، وببلدية شتمة، أشرف الوزير رفقة والي الولاية والوفد المرافق على تدشين متوسطة. صنف 5 تحمل اسم الشهيد حدادنة عمر، والتي ساهمت في تخفيف الضغط على المتوسطات التي كانت تستقبل تلاميذ المنطقة. وجنّبتهم عناء التنقل لمسافات بعيدة، حيث عاين ظروف تمدرس التلاميذ ببعض الأقسام، وبالمناسبة أكد الوزير. على وجوب توفر المؤسسات التربوية المنشأة على جميع المرافق اللازمة وفقا لنمطية بناء المؤسسات التعليمية.

وزير التربية في زيارة إلى المغير

وبعد ولاية بسكرة، توجه الوزير إلى ولاية المغير، أين كان في استقباله على حدود الولاية والي الولاية والسلطات المحلية. وأعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني عن الولاية والهيئات الأمنية والعسكرية، أعضاء من المجلس الأعلى للشباب، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية.

حيث استهل الوزير والوفد المرافق الزيارة بمعاينة مشروع انجاز ثانوية صنف 1000 مقعد بحي 940 مسكن ببلدية المغير، أين تابع عرضا حول هذا المشروع وشدّد على ضرورة تسليمه في الأجال المحددة وبالمواصفات المطلوبة. خاصة ما تعلق باحترام نمطية البناءات المدرسية.

وبنفس الحي، عاين سعداوي والوفد المرافق له مشروع انجاز مجمع مدرسي صنف 2 والذي بلغت نسبة الأشغال 98%. أين جدد الوزير حرص السلطات العليا في البلاد على مثل هذه المشاريع لتقريب المرافق البيداغوجية من التلاميذ. وتجنيبهم عناء التنقل المسافات بعيدة، وكذلك التخفيف على المؤسسات التعليمية المتواجدة بالولاية. ووجوب احترام آجال استلامها بجميع مرافقها، بما فيها المرافق الرياضية، والمطاعم المدرسية.

كما وضع الوزير بنفس الحي، حجر الأساس لمشروع إنجاز مقر مديرية التربية بولاية المغير. مشددا على ضرورة الإسراع في تجسيد هذا المرفق الهام الذي سيمكن إطارات القطاع على المستوى المحلي. من تنفيذ المهام المسندة إليهم في ظروف جيدة.

وفي إطار متابعة مجهودات الدولة في تقريب المرافق التربوية من الساكنة خصوصا بالمناطق المعزولة والبعيدة. عاين الوزير المدرسة الابتدائية المتواجدة بقرية البرقجية، ووقف على ظروف تمدرس التلاميذ. واستفادتهم من المرافق الضرورية لاسيما المطعم المدرسي والتدفئة ومرفق لممارسة النشاطات الرياضية وغيرها .

وفي ختام زيارته عاين سعداوي مشروع إنجاز متوسطة قاعدة 05 بقرية طرفاية صالح بلدية المغير. أين أكد حرص الدولة على توفير المرافق التربوية لأبنائنا المتمدرسين قناعة في كون الاستثمار. الحقيقي للدول المتقدمة هو الاستثمار في التعليم.

سعداوي يقدم واجب العزاء لعائلة الأستاذة جلالي “فاطمة

وعلى إثر حادث المرور الذي أودى بحياة الأستاذة “جلالي “فاطمة” ببلدية أم الطيور. أدى الوزير رفقة الوالي والوفد المرافق واجب العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور