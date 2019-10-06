وزير التربية: «نحن مع تحسين أجور الأساتذة.. لكن القرار بيد الحكومة»

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إن وزارة التربية الوطنية تطمح إلى تحسين أجور الأساتذة.

خاصة في الطور الابتدائي، حيث أن هذا القرار يعتبر قرارا حكوميا وليس وزاريا.

مشيرا إلى أنه سيتم تقديم طلب قصد دراسة هذا الملف. وأكد الوزير خلال الرسالة التي وجهها إلى المعلمين .

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي أقيمت احتفالاته الرسمية بثانوية الرياضيات بالقبة.

أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر الأساتذة والوزارة على حد سواء.

كما رجع الوزير إلى تقرير «اليونسكو» الذي أكد على وجود نقص كبير في عدد الأساتذة المكونين بشكل جيد في العالم.

مشيرا إلى أن الأساتذة بحاجة، بل أنهم يطالبون بدورات تكوينية نوعية ومرافقة في مستوى المهام التي يؤدونها.

إن هذه المرافقة تقع أساسا على عاتق المفتشين»، وأضاف الوزير أن المتاعب التي تعيشها المدرسة الجزائرية اليوم.

هي وليدة التحوّلات والتحديات الجديدة التي يجب التكيف معها، ولعل أبرز مؤشر لهذا الوضع.

هو عدم رضا الأولياء والتلاميذ، بل والمجتمع برمته، ليس فقط بمردود المدرسة بل وأيضا.

بالطريقة التي تتم بها الدراسة والظروف التي تجري فيها. إن هذه المتاعب ليست قدرا محتوما.

نحن نقول إنه من الممكن أن نتقدم، أن نذهب نحو تعليم ذي جودة، في مستوى المجتمع الحديث الذي نريد بناءه.

من جهة أخرى، وقّع وزير التربية الوطنية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي.

على حفل انطلاق الطبعة الخامسة من برنامج «بين الثانويات» الذي تنظمه القناة الأولى للإذاعة الجزائرية.

بالتعاون مع وزارتي التربية الوطنية والدفاع الوطني.

الحفل تخلله أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون بين الإذاعة الجزائرية والتلفزيون الجزائري.

التي بموجبها سترافق المؤسسة العمومية للتلفزيون بالتغطية والبث الطبعة الجديدة.

لهذا البرنامج التي ستشارك فيها مختلف ولايات الوطن.

بالإضافة إلى مدارس أشبال الأمة، كما تخصص المسابقة الموازية لهذا الموسم للابتكارات العلمية لتلاميذ الثانويات.