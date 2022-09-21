الوطني “وزير التربية :”نحو خلق رتبة مفتش إنجليزية في الإبتدائي بقلم النهار أونلاين نشر في 21 سبتمبر 2022 - 15:49 شارك غرِّد أرسل 16 0 “وزير التربية :”نحو خلق رتبة مفتش إنجليزية في الإبتدائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/Bs7G2 اقرأ أيضا الجزائر تفوز بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي الوطني 18 سبتمبر وزير الصناعة الصيدلانية: ضرورة إعادة تأهيل مركب المضادات الحيوية بالمدية الوطني 18 سبتمبر أمطار رعدية غزيرة تمس 5 ولايات الوطني 01 سبتمبر إفتتاح المعرض الدولي للأشغال العمومية غدا.. قطر ضيف شرف الوطني 18 سبتمبر تعليمات بتسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور الوطني 11 سبتمبر لعمامرة يلتقي عددا من نظرائه العرب في القاهرة الوطني 06 سبتمبر بلعـابـد: أكثر من 4 مليون تلميذ سيستفيدون من الكتاب المجاني الوطني 08 سبتمبر عجال: إعداد دراسات لتصدير الكهرباء نحو ليبيا ودول أجنبية الوطني 19 سبتمبر مسراتي: الإنطلاق في تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد بدءا من 2023 الوطني 19 سبتمبر هذه أسماء الولاة المحوّلين الوطني 14 سبتمبر