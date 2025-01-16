وزير التربية: نرحب بكل المشاريع المعزّزة للتحصيل المعرفي والرصيد الثقافي

قال وزير التربية الوطنية محمد سعداوي، أن الوزارة ترحب بكل المشاريع المعززة للتحصيل المعرفي والرصيد الثقافي والتوعوي

ودعا وزير التربية النواب خلال إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على إطلاق النسخة الأولى من المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية بعنوان “الجزائر والقضايا العادلة” لبذل المزيد من العمل للوصول بالمدرسة الجزائرية إلى المستوى الذي نطمح له. مقدما شكره باسم الوزارة والاسرة التربوية لرئيس المجلس بوغالي على اهتمامه بالتربية والمنظومة والقطاع ككل.

كما ثمن الوزير التنسيق بين قطاع التربية والبرلمان عبر مختلف البرامج تعزيزا للمنظومة التربوية حرصا منهم. وشكر المجلس الشعبي الوطني على المبادرة وندعوا الجميع للإنخراط لتعليم أبنائنا القضايا العادلة.