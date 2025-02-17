وزير التربية: نقابات “كناباست” و “سناباست” و “الكلا” غير تمثيلية

أعلن وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، أن نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”. “سناباست” و “الكلا” أنها غير تمثيلية. بناءً على قرار وزارة العمل.

وفي هذا الإطار أشار سعداوي إلى ضرورة التطبيق الصارم لما جاء به القانون 23-02 الذي يعطي الحق في اللجوء إلى الإضراب. فقط للمنظمات النقابية التمثيلية (التي تحوز صفة التمثيلية بناءً على قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بعد استيفاء شرط 25% من مجموع الفئة التي تمثلّها)، أما لجوء المنظمات النقابية غير التمثيلية. إلى الإضراب فإنه يُعدُّ خرقا للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.

وفي ذات السياق أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية أن الوزارة أبلغت رسميا النقابات الآتية: (المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”. النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست”. المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا”) أنها غير تمثيلية بناءً على قرار وزارة العمل.

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