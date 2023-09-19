قناة النهار وزير التربية : هؤلاء البراعم أمانة البلاد..هنيئا للأسرة التربوية بقلم قناة النهار نشر في 19 سبتمبر 2023 - 10:28 شارك غرِّد أرسل 31 0 وزير التربية : هؤلاء البراعم أمانة البلاد..هنيئا للأسرة التربوية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/E9Dqf اقرأ أيضا لاعبو المنتخب الوطني يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة قناة النهار 08 سبتمبر مدرب منتخب تنزانيا "عادل عمروش" يتصالح مع موظف الفاف قناة النهار 08 سبتمبر بطاقة الفنان..معايير صارمة للحصول عليها قناة النهار 06 سبتمبر صريح جدا: مناوشات المرأة الجزائرية مع زوجها.. غيرة مفرطة أم بحث عن المتاعب قناة النهار 09 سبتمبر وزير التربية يشارك التلاميذ الدرس الإفتتاحي للموسم الدراسي الجديد من ولاية البيض قناة النهار 19 سبتمبر شوفو حكايتي: قصة تبكي القلوب لأم قلبها محروق حول إختفاء إبنها .. "عامين ما بانش" قناة النهار 10 سبتمبر فلاحة: إقالات بالجملة وإجراءات ردعية .. تطهير القطاع الفلاحي من المتقاعسين قناة النهار 14 سبتمبر سيارة كهربائية جزائرية 100 .. هذه هي تفاصيل النموذج الأولي قناة النهار 05 سبتمبر دلال خير: أم أصيبت في حادث مرور قلب حياتها رأسا على عقب ولحد الآن لم تجد علاج لإصابتها قناة النهار 01 سبتمبر غليزان / البلديات تكثف من مجهوداتها لإنجاح الدخول المدرسي قناة النهار 29 أوت