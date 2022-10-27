وزير التربية: هذا موعد زيادة أجور الأساتذة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس أن مراجعة شبكة أجور الاساتذة وعمال التربية ستكون في جانفي 2023. وهذا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد بمراجعة شبكة الأجور .

وقال وزير التربية، في إجابته على سؤال “النهار أون لاين” في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش “الندوة الوطنية لبناء المرجعية الوطنية لإمتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي وضبط وضعية تنفيذ العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي “، أن رئيس الجمهورية وعد الأساتذة بتحسين أجورهم وهذا ما سيتم مطلع السنة القادمة. وبالنسبة للقانون الأساسي الخاص، قال الوزير أنه سيتم تقديمه للحكومة بالقريب العاجل للموافقة عليه.

وقد حمل مشروع القانون الأساسي معالجة الاختلالات الواردة في القانونين 08 و 315، والقانون رقم 12/240 ، أهمها ما يتعلق بالمهام الخاصة بكل رتبة من التربية والأسلاك التي تضمنها القانون رقم 12/240، على غرار صلاحيات مفتشي الطور الابتدائي، إذ عزز القانون ما حددته المذكرة التوجيهية رقم 941 الخاصة بمهام وصلاحيات مفتش الطور الابتدائي، حيث تم تعزيز مفتشي إدارة الابتدائيات بما يتماشى مع القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية 16/226 ، والذي بموجبه أصبح مفتش إدارة الابتدائيات نائبا لرئيس مجلس التنسيق والتشاور، الذي يرأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب ذات المرسوم‪ .

كما تمت مراعاة مختلف الاختلالات التي رفعتها النقابات الناشطة في قطاع التربية، خاصة ما تعلق بمهام الأساتذة في الطور الابتدائي على اختلاف رتبهم، بما في ذلك أستاذ المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن، كذلك الأمر في الطور الثانوي والمتوسط، كما تم تحديد مهام مساعدي المدرسة الابتدائية بما يتماشى مع القانون رقم 12/226.

ويتضمن مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة، تحديد مهام كل رتبة من الرتب التي يضمنها قطاع التربية الوطنية، والتي جاءت إضافة إلى شرط التوظيف والتربية، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو عن طريق التأهيل بما يتماشى مع المستجدات الحاصلة في التربية الوطنية‪.