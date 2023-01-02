قناة النهار وزير التربية : هذا هو مصير الأساتذة المتعاقدين القدامى بقلم قناة النهار نشر في 02 جانفي 2023 - 12:43 وزير التربية شارك غرِّد أرسل 78 0 وزير التربية : هذا هو مصير الأساتذة المتعاقدين القدامى إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yH8vE اقرأ أيضا النهار تزور المصابين بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس بعد إنفجار مسكن قناة النهار 26 ديسمبر محمد زيداني: رانا في كوكب القناعة وين كل شيء ممكن لما تركز على هدفك توصل ليه بسهولة قناة النهار 21 ديسمبر تساؤلات: مراجعة نظام الأجور والمنح .. كيف سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن قناة النهار 26 ديسمبر طالع هابط: عمارات مبنية بالملايير في أرض فلاحية غير صالحة بغليزان .. من يتحمل المسؤولية قناة النهار 27 ديسمبر لحظة تشييع جثمان الفنان الراحل "مصطفى زميرلي" بمقبرة بوسعادة في المسيلة قناة النهار 29 ديسمبر صريح جدا: "إتق شر من أحسنت إليه".. ما مدى صحة هذه المقولة عند الجزائريين قناة النهار 20 ديسمبر نشوب حريق بمحل للأكل داخل المركز التجاري باب الزوار قناة النهار 01 جانفي الأمن: الإحتيال تحت غطاء التسوق الإلكتروني .. مصالح الدرك تتصدى للظاهرة قناة النهار 28 ديسمبر فاسألوا: الله ينظر الى قلوبنا قناة النهار 24 ديسمبر تهاني عمال قناة النهار بمناسبة حلول السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي