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قناة النهار

وزير التربية : هذا هو مصير الأساتذة المتعاقدين القدامى

بقلم قناة النهار
وزير التربية : هذا هو مصير الأساتذة المتعاقدين القدامى
وزير التربية
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وزير التربية : هذا هو مصير الأساتذة المتعاقدين القدامى

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