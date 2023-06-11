قناة النهار وزير التربية : هذا هو موعد الإعلان عن نتائج إمتحان البكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 11 جوان 2023 - 10:33 شارك غرِّد أرسل 90 0 وزير التربية : هذا هو موعد الإعلان عن نتائج إمتحان البكالوريا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yffJT اقرأ أيضا إنطباعات المترشحين في اليوم الثالث من إمتحانات شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 07 جوان منتدى تورينو لصناعة السيارات خطوة نحو خلق صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر قناة النهار 01 جوان أستاذة لغة عربية : "الموضوع كان في متناول الجميع.." قناة النهار 05 جوان الفريق أول شنقريحة يهنئ الرئيس بالإنتصار الدبلوماسي بفوز الجزائر بالعضوية في مجلس الأمن الدولي قناة النهار 07 جوان قسنطينة : حلول وإقتراحات لتخفيف أضرار الجفاف خلال الندوة العلمية للأمن الغذائي قناة النهار 30 ماي صريح جدا: عيد الطفولة.. كيف نحمي البراءة من كل أشكال العـ_نف قناة النهار 01 جوان طالع هابط: الأمطار تفعل فعلتها بالحروش في سكيكدة والنوي يحمل مسؤولية ما حدث للمسؤولين قناة النهار 04 جوان توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سرية إنطلاقا من شواطئ وهران قناة النهار 09 جوان ماريا" تجتاز إمتحانات البيام من المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية..نتمنى نبرا و ننجح" قناة النهار 06 جوان والي وهران: أرسلوا فيديوهات وصور مفبركة لفيضانات وحرائق بوهران قناة النهار 25 ماي