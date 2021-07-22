وزير التربية: هذه نسب النجاح في الشعب الست لإمتحان البكالوريا

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، إن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021، قد بلغت 61.17 بالمائة، بإعتماد معدل نجاح بـ9.50 من 20.

وعرض وزير التربية، في ندوة صحفية له عشية الإعلان عن نتائج إمتحان شهادة البكالوريا، نسب النجاح في الشعب الست لهذا الإمتحان، مؤكدا إنها كلها شهدت تطورا إيجابيا، وبدون إستثناء، وجاءت كما يلي:

شعبة آداب وفلسفة: بلغت نسبة النجاح 58.20 بالمائة مقابل 52.6 بالمائة السنة الماضية، محققة نسبة تقدم بلغت 5.6 بالمائة.

شعبة اللغات: بلغت نسبة النجاح 74.7 بالمائة، مقابل 67.78 بالمائة السنة الماضي، محققة نسبة تقدم بلغت 6.9 بالمائة.

شعبة تسيير واقتصاد: شهدت تقدما ملحوظا، حيث بلغت نسبة النجاح 51.10 بالمائة، مقابل 38.09 بالمائة، محققة تقدم بلغ 13 بالمائة.

شعبة العلوم التجريبية: وهي أكبر شعبة من حيث عدد التلاميذ المتمدرسين، والممتحنين، حيث بلغت نسبة النجاح 60 بالمائة، مقابل 56.97 بالمائة في السنة الماضية، محققة تقدما بـ3 بالمائة.

شعبة الرياضيات: بلغت نسبة النجاح 84.10 بالمائة، مقابل 80.22 بالمائة في السنة الماضية، محققة تقدما بلغ 3.9 بالمائة.

شعبة تقني رياضي: بلغت نسبة النجاح 67.3 بالمائة، مقابل 58.48 بالمائة السنة الماضية.