قناة النهار وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في البكالوريا حسب كل شعبة بقلم قناة النهار نشر في 17 جويلية 2023 - 14:37 تحديث في 17 جويلية 2023 - 15:21 وزير التربية شارك غرِّد أرسل 380 0 وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في البكالوريا حسب كل شعبة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/f7lIx اقرأ أيضا عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان بجاية : موظفون يتطوعون للتنظيف الشواطئ من المخلفات السلبية للمصطافين قناة النهار 04 جويلية شاهد لحظة تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش من طرف رئيس الجمهورية قناة النهار 04 جويلية عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية قناة النهار 03 جويلية وزير التجارة :" إخترنا الأحياء الشعبية لعملية تفقّد مدى الإلتزام بالمداومة يوم العيد" قناة النهار 28 جوان شاهد..التلميذ سعد سعدودي يقوم بعمليات معقّدة في بلاطو النهار وكل الإجابات كانت صحيحة قناة النهار 16 جويلية الجلفة: إنتشار العقارب و غياب الكهرباء يزيد من مخاوف سكان "عين لعزايجي" قناة النهار 10 جويلية أمل ناصري تؤدي أغنيتها الجديدة حصريا في بلاطو النهار قناة النهار 28 جوان صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع إرتفاع درجات الحرارة .. قناة النهار 12 جويلية طالع هابط : طوابير طويلة أمام الجزائرية للمياه من أجل الماء في قالمة .. مرحبا بكم في جزائر 2023 قناة النهار 02 جويلية