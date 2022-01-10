وزير التربية: هكذا سيتم تعويض إمتحان السانكيام

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم إعداد دراسة من أجل تعويض إمتحان السانكيام بإمتحان آخر يعادل نفس الإمتحان السابق بطرق تنظيمية جديدة.

وأضاف وزير التربية خلال إستضافته في فروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن هناك اشكالات تطرح في الامتحانات الرسمية. حيث سيتم تعويض إمتحان السانكيام بامتحان اخر وبطرق نجاح اخرى. مؤكدا أنه تم الإستعانة و الرجوع إلى الخبراء و المجلس الوطني للبرامج من أجل إعداد دراسة و سيتم تعويضه بامتحان اخر.

وأشار في ذات السياق، إلى أن إمتحان شهادة التعليم الإبتدائي كان سابقا يقيم بنقطة صماء. ونسبة النجاح لم تكن قيمة بارزة واضحة. لذا سيتم تعويضه بإمتحان يطلعنا على المكتسبات مثل الدول المتطورة.

وأشار الوزير إلى أن نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، نقيم فيها مكتسبات التلميذ في هذه المرحلة. لذا سيكون هناك إمتحان آخر يقيّم المكتسبات و يذهب بها التلميذ الى الاولى متوسط. مشيرا إلى أنه من أسباب التخلي عن الإمتحان هي الظروف الشديدة التي تشبه امتحان البكالوريا. على غرار الإجراءات الوقائية و هذا ضد نفسية التلاميذ. مؤكدا أن الإمتحان البديل سيفيد التلميذ و يعطيه اكثر فرص للنجاح.

وأشار في سياق مغاير، أن المجلس الوطني للبرامج شرع في عمله، من خلال مراجعة المناهج و النظام التربوي، مع إعطاء عناية خاصة للتعليم الابتدائي على غرار ثقل المحفظة، اكتظاظ الأعمال البيداغوجية في سن مبكرة.

أما بخصوص الإمتحانات المدرسية، فإكد بلعابد أنه تم تنظيم 25 ملتقى للوقوف على ثغرات المواضيع ومعالجة ثغرات قام عليها مفتشون. سيشخص الثغرات و معالجتها.

وكشف في ذات السياق وزير التربية أن رئيس الجمهورية، أمر بوجوب احترام الشركاء و كانت اعادة النظر في بعض النقاط ، لأن العمل النقابي و النقابة هي قوة اقتراح دعم و ليس احتجاجات. كما أنها شريك بمقدوره دعم الدولة بالعمل الواعي. و النظام الاستثنائي سيزول بزوال أسبابه.

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